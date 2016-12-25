Еще одного активиста посадили на 15 суток за крест на бюсте Дзержинского в Краснодаре

Ленинский районный суд Краснодара арестовал оппозиционного активиста Виктора Чирикова на 15 суток за участие в акции в день ФСБ 20 декабря, в ходе которой на памятник Феликсу Дзержинскому был прикреплен крест. Об этом сообщает «Голос Кубани».

Согласно постановлению, Чириков сфотографировал крест, который прикрепил на постамент Алексей Кнедляковский (Некрасов), арестованный на 15 суток 23 декабря. Участвуя в акции, активист «нарушил общественный порядок и выразил явное неуважение к обществу», говорится в постановлении.

Чириков был задержан 24 декабря.