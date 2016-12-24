В Тунисе арестовали племянника берлинского террориста

В Тунисе задержаны три человека по подозрению в причастности к теракту на ярмарке в Берлине, сообщает «Би-би-си» со ссылкой на тунисское МВД. Задержанным от 18 до 27 лет, один из них — племянник исполнителя берлинского теракта Аниса Амри.

Родственник террориста признался при задержании, что поддерживал связь с Амри через мессенджер Telegram. Также он заявил, что поддерживает «Исламское государство».