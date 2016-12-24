Росавиация приостановила эксплуатацию нескольких «Суперджетов» из-за дефекта

Росавиация приняла решение приостановить эксплуатацию нескольких самолетов SSJ-100 из-за выявленного дефекта проушин верхних и нижних поясов установочных узлов стабилизаторов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на собственные источники.

Сколько именно самолетов теперь запрещено эксплуатировать, не сообщается. По данным агентства, среди них есть лайнеры, которые принадлежат «Аэрофлоту».

Собеседник агентства подчеркнул, что дефект не является критическим и был выявлен в ходе регулярной проверки. В ближайшее время планируется проверить все «Суперджеты».