Nintendo будет выпускать по три мобильных игры в год
Nintendo планирует начиная с 2017 года ежегодно выпускать две-три игры для мобильных телефонов, заявил президент игровой компании Тацуми Кимисима.
Первым мобильным игровым релизом для Nintendo стал платформер Super Mario Run, который стал доступен на iOS 15 декабря 2016 года. В течение 2017 года Nintendo планирует выпустить мобильные версии игр Fire Emblem и Animal Crossing.
Кимисима заявил, что Super Mario Run, по его мнению, в конце концов скачают более 100 миллионов раз (англ. яз.).
Компания Nintendo — один из ведущих производителей видеоигр и игровых консолей. До декабря 2016 года Nintendo выпускала игры только для своих консолей, в том числе и портативных, Super Mario Run стал ее первым опытом по выпуску игры для сторонней мобильной платформы.
Nintendo в марте 2017 года планирует выпустить новую консоль Switch, которая выглядит как планшет с джойстиком. Согласно заверениям Nintendo, Switch можно будет использовать и как портативную консоль, и как стационарную видеоприставку.