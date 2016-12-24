Nintendo будет выпускать по три мобильных игры в год

Первым мобильным игровым релизом для Nintendo стал платформер Super Mario Run, который стал доступен на iOS 15 декабря 2016 года. В течение 2017 года Nintendo планирует выпустить мобильные версии игр Fire Emblem и Animal Crossing.

Кимисима заявил, что Super Mario Run, по его мнению, в конце концов скачают более 100 миллионов раз (англ. яз.).

Компания Nintendo — один из ведущих производителей видеоигр и игровых консолей. До декабря 2016 года Nintendo выпускала игры только для своих консолей, в том числе и портативных, Super Mario Run стал ее первым опытом по выпуску игры для сторонней мобильной платформы.

Nintendo в марте 2017 года планирует выпустить новую консоль Switch, которая выглядит как планшет с джойстиком. Согласно заверениям Nintendo, Switch можно будет использовать и как портативную консоль, и как стационарную видеоприставку.