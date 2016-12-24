На закрытом арсенале в Башкирии подорвался искатель боеприпасов

На территории закрытого военного арсенала рядом с поселком Урман в Башкирии произошел взрыв, в результате которого погиб один человек. По данным источника ТАСС, мужчина пытался откопать боеприпасы, но во время раскопок произошел взрыв.

На сайте местного МЧС сообщается, что взрыв произошел в результате проникновения на территорию арсенала неустановленных лиц. На ликвидацию последствий взрыва направили 6 человек и 19 единиц техники.

Военный арсенал в Урмане был закрыт еще в 2011 году, но с тех пор неоднократно на его территорию проникали искатели боеприпасов. В июне 2015 года в результате незаконного проникновения начался пожар и подорвались более 30 боеприпасов. В районе был объявлен режим чрезвычайной ситуации.