МВД задолжало адвокатам по назначению 700 миллионов рублей
Общая задолженность министерства внутренних дел перед адвокатами по назначению составляет 700 миллионов рублей, пишет «Коммерсант». В отдельных случаях это приводит к тому, что госзащитники не выходят на работу в знак протеста и не посещают следственные действия.
В федеральной палате адвокатов России отмечают, что наибольшая задолженность у МВД по Красноярскому краю — 17,7 миллиона рублей. Ситуацию с адвокатами по назначению в палате оценили как предзабастовочную, хотя в ряде регионов, в том числе в Нижнем Новгороде, адвокаты уже начали отказываться выполнять свои обязанности, потому что им по полгода не платят зарплату.
Адвокаты по назначению сталкиваются с регулярными невыплатами с 2013 года в связи с тем, что расходы на их услуги вывели из отдельной строки бюджета в общие затраты. Ежегодно на их работу тратится около 4 миллиардов рублей.
В МВД признают факт задолженности и обещают 300 миллионов рублей выплатить в оставшуюся неделю до конца 2016 года, а остальное перечислить в январе.
Осенью ФПАР, суммировав информацию о скопившейся задолженности, обратилась в МВД. Последнее письмо за подписью президента адвокатской палаты Юрия Пилипенко было направлено на имя главы МВД Владимира Колокольцева 16 декабря. В нем перечислялись регионы, где ситуация является самой тяжелой. В результате в минувшую среду в Минюсте состоялось совещание руководства ФПАР, представителей финансово-экономических подразделений МВД и Минфина