МВД задолжало адвокатам по назначению 700 миллионов рублей

Общая задолженность министерства внутренних дел перед адвокатами по назначению составляет 700 миллионов рублей, пишет «Коммерсант». В отдельных случаях это приводит к тому, что госзащитники не выходят на работу в знак протеста и не посещают следственные действия.

В федеральной палате адвокатов России отмечают, что наибольшая задолженность у МВД по Красноярскому краю — 17,7 миллиона рублей. Ситуацию с адвокатами по назначению в палате оценили как предзабастовочную, хотя в ряде регионов, в том числе в Нижнем Новгороде, адвокаты уже начали отказываться выполнять свои обязанности, потому что им по полгода не платят зарплату.

Адвокаты по назначению сталкиваются с регулярными невыплатами с 2013 года в связи с тем, что расходы на их услуги вывели из отдельной строки бюджета в общие затраты. Ежегодно на их работу тратится около 4 миллиардов рублей.

В МВД признают факт задолженности и обещают 300 миллионов рублей выплатить в оставшуюся неделю до конца 2016 года, а остальное перечислить в январе.