Путин пообещал разобраться с приговором Оксане Севастиди. Она отправила SMS о военной технике в Сочи
Президент РФ Владимир Путин пообещал разобраться с приговором за госизмену, который был вынесен жительнице Сочи Оксане Севастиди. Она получила семь лет колонии за то, что в 2008 году, за несколько месяцев до войны в Южной Осетии, отправила своему грузинскому знакомому SMS о военной технике, которую она видела в Сочи.
Вместе с тем Путин заявил, что не может вмешиваться в правосудие, поскольку судебная власть в России независима. Таким образом он ответил на вопрос, считает ли он приговор Севастиди справедливым.
Оксана Севастиди была осуждена в марте 2016 года, однако известно о приговоре стало только в декабре.
В интервью «Медузе» Севастиди рассказала, что в апреле 2008 года, за четыре месяца до войны с Грузией, увидела железнодорожный состав с военной техникой и написала об этом SMS знакомому. «Там было очень много отдыхающих, они делали фотографии. Почему-то никого за это не посадили», — отметила осужденная.
В ноябре 2014 года по такому же делу была осуждена жительница Сочи Екатерина Харебава. Она получила шесть лет колонии по статье о шпионаже.