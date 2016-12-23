Путин пообещал разобраться с приговором Оксане Севастиди. Она отправила SMS о военной технике в Сочи

Президент РФ Владимир Путин пообещал разобраться с приговором за госизмену, который был вынесен жительнице Сочи Оксане Севастиди. Она получила семь лет колонии за то, что в 2008 году, за несколько месяцев до войны в Южной Осетии, отправила своему грузинскому знакомому SMS о военной технике, которую она видела в Сочи.

Вместе с тем Путин заявил, что не может вмешиваться в правосудие, поскольку судебная власть в России независима. Таким образом он ответил на вопрос, считает ли он приговор Севастиди справедливым.