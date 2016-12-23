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Путин отказался освободить задержанных в России украинцев

Meduza
10:48, 23 декабря 2016
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Президент РФ Владимир Путин отказался освободить украинцев, задержанных и осужденных в России по обвинениям в шпионаже и подготовке терактов.

Во время пресс-конференции один из украинских корреспондентов попросил Путина освободить журналиста агентства «Укринформ» Романа Сущенко. Путин в ответ заявил, что Россия задерживает кадровых сотрудников украинской разведки, которые на допросах дают признательные показания. Президент заверил при этом, что задержанные не подвергаются пыткам.

«Журналисты должны заниматься журналистикой, а режиссеры — производством спектаклей и фильмов», — сказал Путин. Очевидно, что он имел в виду украинского режиссера Олега Сенцова, осужденного в России за подготовку терактов в Крыму. Имени Сенцова президент не назвал.

О задержании Романа Сущенко стало известно в октябре 2016 года. ФСБ называет его кадровым сотрудником украинской разведки. Украина утверждает, что Сущенко не имеет никакого отношения к спецслужбам.
Олег Сенцов в августе 2015 года был приговорен к 20 годам колонии по делу о подготовке терактов в Крыму. Сенцов отказался признать себя виновным.

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