Путин отказался освободить задержанных в России украинцев

Президент РФ Владимир Путин отказался освободить украинцев, задержанных и осужденных в России по обвинениям в шпионаже и подготовке терактов.

Во время пресс-конференции один из украинских корреспондентов попросил Путина освободить журналиста агентства «Укринформ» Романа Сущенко. Путин в ответ заявил, что Россия задерживает кадровых сотрудников украинской разведки, которые на допросах дают признательные показания. Президент заверил при этом, что задержанные не подвергаются пыткам.

«Журналисты должны заниматься журналистикой, а режиссеры — производством спектаклей и фильмов», — сказал Путин. Очевидно, что он имел в виду украинского режиссера Олега Сенцова, осужденного в России за подготовку терактов в Крыму. Имени Сенцова президент не назвал.