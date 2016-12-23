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В Средиземном море за год погибли пять тысяч мигрантов

Reuters
10:41, 23 декабря 2016
Надежный источник

В Средиземном море при попытке добраться до европейских стран с начала 2016 года погибло рекордное число мигрантов — пять тысяч человек.

Такие данные обнародовали агентство ООН по делам беженцев (UNHCR) и Международная организация по делам миграции.

Число погибших достигло пяти тысяч человек после того, как в декабре в Сицилийском проливе затонули два судна с мигрантами из Ливии, на борту которых находились около 100 человек.

«Это самое большое число погибших [мигрантов] за год, которое мы когда-либо видели», — заявил глава UNHCR Уильям Спиндлер (англ.яз.).

Reuters
В 2015 году, по данным международных организаций, в Средиземном море погибли 3777 человек, пытавшихся добраться в Европу.
Агентство ООН по делам беженцев в мае сообщало, что за последний год в Европу по Средиземному и Эгейскому морям попали 179,5 тысячи мигрантов.

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