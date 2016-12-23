В Средиземном море за год погибли пять тысяч мигрантов

В Средиземном море при попытке добраться до европейских стран с начала 2016 года погибло рекордное число мигрантов — пять тысяч человек.

Такие данные обнародовали агентство ООН по делам беженцев (UNHCR) и Международная организация по делам миграции.

Число погибших достигло пяти тысяч человек после того, как в декабре в Сицилийском проливе затонули два судна с мигрантами из Ливии, на борту которых находились около 100 человек.