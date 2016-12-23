В Средиземном море за год погибли пять тысяч мигрантов
В Средиземном море при попытке добраться до европейских стран с начала 2016 года погибло рекордное число мигрантов — пять тысяч человек.
Такие данные обнародовали агентство ООН по делам беженцев (UNHCR) и Международная организация по делам миграции.
Число погибших достигло пяти тысяч человек после того, как в декабре в Сицилийском проливе затонули два судна с мигрантами из Ливии, на борту которых находились около 100 человек.
«Это самое большое число погибших [мигрантов] за год, которое мы когда-либо видели», — заявил глава UNHCR Уильям Спиндлер (англ.яз.).
В 2015 году, по данным международных организаций, в Средиземном море погибли 3777 человек, пытавшихся добраться в Европу.
Агентство ООН по делам беженцев в мае сообщало, что за последний год в Европу по Средиземному и Эгейскому морям попали 179,5 тысячи мигрантов.