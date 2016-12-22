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В МИДе началась церемония прощания с погибшим в Турции послом

ТАСС
07:58, 22 декабря 2016
Надежный источник

В здании МИД на Смоленской площади в Москве началась церемония прощания с послом Андреем Карловым, погибшим в Анкаре.

Перед началом официальной гражданской панихиды с дипломатом простились родственники.

В траурной церемонии в здании МИДа, как ожидается, примет участие президент РФ Владимир Путин. Из-за панихиды Путин перенес ежегодную пресс-конференцию с 22 на 23 декабря.

После гражданской панихиды гроб с телом Карлова будет доставлен в Храм Христа Спасителя, где отпевание погибшего посла проведет глава РПЦ патриарх Кирилл.

Похоронен погибший посол будет с воинскими почестями.

Посол РФ в Турции Андрей Карлов был убит 19 декабря в художественной галерее в Анкаре, где он присутствовал на открытии выставки. Посла застрелил 22-летний полицейский Мевлют Алтынташ. Нападавший был убит полицией.
Ответственность за убийство посла взяла на себя сирийская вооруженная коалиция «Джейш аль-Фатха», в которую, в числе прочих, входят террористические организации «Фронт ан-Нусра» (также известная под названием «Джебхат Фатах аш-Шам») и сирийское подразделение «Аль-Каеды». Однако позже на исламистких сайтах появилось заявление, в котором «Джейш аль-Фатха» причастность к убийству посла отрицает. Подтвердить подлинность обоих заявлений не представляется возможным.
Погибшему послу Андрею Карлову посмертно присвоено звание Героя России.

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