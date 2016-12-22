В МИДе началась церемония прощания с погибшим в Турции послом

В здании МИД на Смоленской площади в Москве началась церемония прощания с послом Андреем Карловым, погибшим в Анкаре.

В фойе висит памятная доска "Сотрудникам МИД, погибшим при исполнении служебных обязанностей": на ней уже появилась надпись "Карлов А.Г." pic.twitter.com/hL4MjKzYMO — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) December 22, 2016

Перед началом официальной гражданской панихиды с дипломатом простились родственники.

В траурной церемонии в здании МИДа, как ожидается, примет участие президент РФ Владимир Путин. Из-за панихиды Путин перенес ежегодную пресс-конференцию с 22 на 23 декабря.

После гражданской панихиды гроб с телом Карлова будет доставлен в Храм Христа Спасителя, где отпевание погибшего посла проведет глава РПЦ патриарх Кирилл.

Похоронен погибший посол будет с воинскими почестями.