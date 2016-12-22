Украинский суд разрешил Генпрокуратуре потребовать от Кремля документы по делу Януковича

Предполагается, что украинские следователи направят запрос на доступ к этим документам в российские правоохранительные органы, в рамках соглашений о международной правовой помощи. В случае отказа российской стороны от сотрудничества украинские следователи, говорится в решении, могут обратиться в суд за ордером на обыск.

Речь, следует из определения суда, в частности идет о доступе к оригиналу обращения Виктора Януковича к властям РФ с просьбой задействовать российские вооруженные силы на территории Украины, а также к другим документам, с которыми экс-президент Украины обращался к руководству РФ.

Печерский районный суд Киева разрешил следователям, занимающимся делом экс-президента Виктора Януковича, обвиняемого в госизмене, получить временный доступ к документам и вещам, которые находятся в администрации президента РФ.

«В случае невыполнения определения о временном доступе к вещам и документам следственный судья, суд по ходатайству стороны уголовного производства, которой предоставлено право на доступ к вещам и документам на основании определения, имеет право постановить определение о разрешении на проведение обыска (…) с целью розыска и изъятия указанных вещей и документов», — говорится в определении суда.

Украинские правоохранительные органы возбудили в отношении Виктора Януковича, занимавшего пост президента до марта 2014 года, несколько уголовных дел, в том числе о госизмене.

Янукович, проживающий на территории России, все выдвинутые в его адрес обвинения отрицает.

Экс-президента Украины несколько раз вызывали в Киев на допрос в рамках разных уголовных дел, однако Янукович каждый раз отвечал отказом, ссылаясь на соображения безопасности.

В ноябре 2016 года Янукович принял участие в допросе по делу пятерых бывших бойцов «Беркута», которых обвиняют в убийствах демонстрантов на Майдане, по видеосвязи из Ростовского суда. По делу бойцов «Беркута» бывший президент Украины проходит в качестве свидетеля.