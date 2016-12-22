Мосгордуме предложили приравнять встречи депутатов с избирателями к митингам

В Мосгордуму внесен законопроект, согласно которому встречи депутатов с избирателями будут регулироваться законом о митингах. Согласно действующим нормам, депутаты не обязаны согласовывать с властями такие встречи.

Поправки подготовила комиссия Мосгордумы по государственному строительству и местному самоуправлению. Ее возглавляет депутат от «Единой России» Татьяна Портнова.

В комментарии газете «Ведомости» глава московского горкома КПРФ, депутат Госдумы Валерий Рашкин заявил, что предложенные поправки нарушают Конституцию России. Он предположил, что аналогичный законопроект может быть внесен в Госдуму.

«Власти хотят, чтобы депутаты не встречались с избирателями, чтобы правда не доходила до населения через депутатов. Скоро дойдем до того, что господин Собянин будет давать нам разрешения на встречу с избирателями», — сказал Рашкин.