Гендиректора ювелирного завода «Адамас» заподозрили в неуплате 5 миллиардов рублей налогов

Гендиректор одного из заводов ювелирной компании «Адамас» подозревается в неуплате налогов на общую сумму в пять миллиардов рублей, сообщается на сайте СК.

По версии следствия, гендиректор ООО «Столичный ювелирный завод», имя которого в сообщении не указано, в 2012–2014 годах создал преступную схему по уклонению от уплаты налогов в особо крупном размере.

Схема, в которой были задействованы около 50 фирм-однодневок, позволяла получали золотые слитки через банк без уплаты налога на добавленную стоимость. Сумму недополученных налогов в СК оценили в пять миллиардов рублей.