Самый быстрый способ продать машинуКарточка «Медузы» и WOOM

Гендиректора ювелирного завода «Адамас» заподозрили в неуплате 5 миллиардов рублей налогов

Следственный комитет России
11:29, 22 декабря 2016
Надежный источник

Гендиректор одного из заводов ювелирной компании «Адамас» подозревается в неуплате налогов на общую сумму в пять миллиардов рублей, сообщается на сайте СК.

По версии следствия, гендиректор ООО «Столичный ювелирный завод», имя которого в сообщении не указано, в 2012–2014 годах создал преступную схему по уклонению от уплаты налогов в особо крупном размере.

Схема, в которой были задействованы около 50 фирм-однодневок, позволяла получали золотые слитки через банк без уплаты налога на добавленную стоимость. Сумму недополученных налогов в СК оценили в пять миллиардов рублей.

Сегодня [22 декабря] в рамках уголовного дела проведены обыски в четырех офисах компании и по местам жительства руководителей и сотрудников компании, в ходе которых изъяты документы и техническое оборудование, имеющие значение для установления обстоятельств произошедшего.

Следственный комитет России
19 декабря Следственный комитет объявил о возбуждении уголовного дела об уклонении от уплаты налогов в отношении руководства ювелирной компании «Яшма». В сообщении СК говорилось, что в «Яшме» также использовалась схема уклонения от уплаты налогов с использованием фирм-однодневок при получении золотых слитков через банк. Сумму недоплаченных «Яшмой» налогов в Следственном комитете оценили в семь миллиардов рублей.
«Адамас» и «Яшма» входят в число крупнейших в России компаний, занимающихся производством и розничной продажей ювелирных изделий.
Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться