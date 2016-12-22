Гендиректора ювелирного завода «Адамас» заподозрили в неуплате 5 миллиардов рублей налогов
Гендиректор одного из заводов ювелирной компании «Адамас» подозревается в неуплате налогов на общую сумму в пять миллиардов рублей, сообщается на сайте СК.
По версии следствия, гендиректор ООО «Столичный ювелирный завод», имя которого в сообщении не указано, в 2012–2014 годах создал преступную схему по уклонению от уплаты налогов в особо крупном размере.
Схема, в которой были задействованы около 50 фирм-однодневок, позволяла получали золотые слитки через банк без уплаты налога на добавленную стоимость. Сумму недополученных налогов в СК оценили в пять миллиардов рублей.
Сегодня [22 декабря] в рамках уголовного дела проведены обыски в четырех офисах компании и по местам жительства руководителей и сотрудников компании, в ходе которых изъяты документы и техническое оборудование, имеющие значение для установления обстоятельств произошедшего.