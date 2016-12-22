Арестованный вице-губернатор Приморья подал в отставку
Вице-губернатор Приморского края Сергей Сидоренко, помещенный под домашний арест по подозрению в попытке мошенничества, подал в отставку.
Глава администрации Приморья Владимир Миклушевский принял отставку Сидоренко, подчеркнув, что его заместитель «совершил мужской поступок», решив добровольно покинуть свой пост.
«Сказать, что человек виновен, может только суд, но он пока не состоялся, давайте не торопить события», — заявил Миклушевский, комментируя расследование в отношении Сидоренко.
«В данной ситуации Сергей Петрович [Сидоренко] совершил мужской поступок — передал мне заявление об увольнении, чтобы не подводить коллег. Я его подписал», — приводит пресс-служба слова Владимира Миклушевского.