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Арестованный вице-губернатор Приморья подал в отставку

ТАСС
06:24, 22 декабря 2016
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Вице-губернатор Приморского края Сергей Сидоренко, помещенный под домашний арест по подозрению в попытке мошенничества, подал в отставку.

Глава администрации Приморья Владимир Миклушевский принял отставку Сидоренко, подчеркнув, что его заместитель «совершил мужской поступок», решив добровольно покинуть свой пост.

«Сказать, что человек виновен, может только суд, но он пока не состоялся, давайте не торопить события», — заявил Миклушевский, комментируя расследование в отношении Сидоренко.

«В данной ситуации Сергей Петрович [Сидоренко] совершил мужской поступок — передал мне заявление об увольнении, чтобы не подводить коллег. Я его подписал», — приводит пресс-служба слова Владимира Миклушевского.

ТАСС
Сергей Сидоренко был помещен под домашний арест 21 декабря. Бывшего вице-губернатора подозревают по ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере»).
Подробности дела, фигурантом которого является Сидоренко, пока официально не раскрываются. Источники в прокуратуре Приморья сообщали, что речь речь идет «о подозрении в покушении на мошенничество» на сумму около 10 миллионов рублей.
Сидоренко курировал в администрации Приморского края вопросы сельского и рыбного хозяйства, ветеринарии, использования объектов животного мира, лицензирования и торговли. Пост вице-губернатора он занимал с 2012 года, а до этого был депутатом регионального законодательного собрания нескольких созывов.
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