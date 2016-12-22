Арестованный вице-губернатор Приморья подал в отставку

«Сказать, что человек виновен, может только суд, но он пока не состоялся, давайте не торопить события», — заявил Миклушевский, комментируя расследование в отношении Сидоренко.

Вице-губернатор Приморского края Сергей Сидоренко, помещенный под домашний арест по подозрению в попытке мошенничества, подал в отставку.

«В данной ситуации Сергей Петрович [Сидоренко] совершил мужской поступок — передал мне заявление об увольнении, чтобы не подводить коллег. Я его подписал», — приводит пресс-служба слова Владимира Миклушевского.

Сергей Сидоренко был помещен под домашний арест 21 декабря. Бывшего вице-губернатора подозревают по ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере»).

Подробности дела, фигурантом которого является Сидоренко, пока официально не раскрываются. Источники в прокуратуре Приморья сообщали, что речь речь идет «о подозрении в покушении на мошенничество» на сумму около 10 миллионов рублей.

Сидоренко курировал в администрации Приморского края вопросы сельского и рыбного хозяйства, ветеринарии, использования объектов животного мира, лицензирования и торговли. Пост вице-губернатора он занимал с 2012 года, а до этого был депутатом регионального законодательного собрания нескольких созывов.