Умер актер Вячеслав Шалевич, сообщает ТАСС. Артисту было 82 года. Причина смерти не называется.

В начале декабря актера госпитализировали. Несколькими днями ранее ему стало плохо во время юбилейного спектакля «Пристань» в театре имени Евгения Вахтангова.

Вячеслав Шалевич сыграл более 70 ролей в фильмах и сериалах. В числе прочего, он снимался таких фильмах как «Три тополя на Плющихе», «Хоккеисты», сериале «17 мгновений весны» и других.

С 1998 года по 2011-й он был художественным руководителем Московского драматического театра имени Рубена Симонова. В то же время он продолжал играть в театре имени Евгения Вахтангова.