Роспотребнадзор защитил «Ревизорро» от МВД

Роспотребнадзор заявил, что телепередача «Ревизорро», ведущая которой устраивает проверки ресторанов, полезна. Как пояснили в ведомстве, на основе этих сюжетов сотрудники государственной организации устраивают внеплановые проверки.

Таким образом в Роспотребнадзоре прокомментировали позицию МВД, где сочли, что сотрудница телеканала «Пятница» не может подменять собой государственный орган.