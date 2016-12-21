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Роспотребнадзор защитил «Ревизорро» от МВД

ТАСС
19:52, 21 декабря 2016

Роспотребнадзор заявил, что телепередача «Ревизорро», ведущая которой устраивает проверки ресторанов, полезна. Как пояснили в ведомстве, на основе этих сюжетов сотрудники государственной организации устраивают внеплановые проверки.

Таким образом в Роспотребнадзоре прокомментировали позицию МВД, где сочли, что сотрудница телеканала «Пятница» не может подменять собой государственный орган.

Съемочная группа «Ревизорро» во главе с Еленой Летучей проверяет рестораны и кафе и ищет там нарушение санитарных норм. Сотрудники телеканала, как правило, пытаются попасть на кухню.
Авторы программы неоднократно жаловались на нападения со стороны сотрудников заведений. Рестораны, в свою очередь, подавали иски о защите деловой репутации.

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