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Знаете язык КГБ? Сейчас мы вас проверим — по настоящему словарю контрразведчиков

Национальный архив Латвии открыл доступ к части картотеки внештатных оперативных работников КГБ — так называемым «мешкам ЧК». Кроме картотеки, «Медуза» обнаружила на сайте «Словарь контрразведчика». Сможете догадаться, какие там словарные статьи?

Как играть: вписывайте слово в поле для ввода, проверяйте себя и двигайтесь дальше. Или просто смотрите ответ, если не разбираетесь в терминологии КГБ.

Главное — будьте бдительны!

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