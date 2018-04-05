Смысл популярной настольной игры Shit Happens — в том, чтобы угадать, как именно оценивают ту или иную стрессовую ситуацию американцы. Мы вдохновились ею и сделали «Жизнь — боль», основанную на российских реалиях. Перед вами будут возникать разные неприятные ситуации, а вы должны определить, насколько стрессовыми их считают читатели «Медузы», уже прошедшие игру. Алгоритм учится на ходу, так что «вес» ситуаций будет меняться в зависимости от вашего мнения и мнения других игроков.

Как играть: Перед вами три неприятности с разным уровнем боли. И колода с еще семью стрессовыми ситуациями. Ваша задача — предположить, как другие читатели их оценивают. Если отгадали — карточка встанет на место, и играть станет сложнее. Не отгадали — исчезнет.