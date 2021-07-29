Защитник своей команды или клиентский угодник? Тест-гадание: какой из вас проджект-менеджер

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Иногда кажется, что проще сделать своими руками, чем поручать кому-то другому. Но это не путь проджект-менеджеров. Они принимают задачу от клиентов, разбираются в ней, раскладывают на подзадачи для разных специалистов и стараются устроить процесс так, чтобы все были счастливы. Звучит сложно? Так и есть, но этому можно научиться на курсах Product LIVE, с которыми мы сделали этот тест. А пока просто попробуйте себя в роли проджект-менеджера и узнайте, какой из вас специалист.

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Сделано в продано! Фото в анонсе: Alphavector / Shutterstock