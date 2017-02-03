Забань тролля Игра «Медузы» на реакцию

Что бы вы ни написали в своих соцсетях, всегда найдутся комментаторы-тролли. Они являются во все дискуссии, особенно если речь идет об Украине, насилии, хамстве, российской и американской политике — или о чем угодно важном. Что они будут говорить, мы себе примерно представляем, но и не отвечать им не получается. Хотя вступать с ними в диалог ни в коем случае нельзя, ведь именно этого они и добиваются: это тролли, их бесконечное множество.

Как играть: Из всех щелей будут вылезать тролли и писать вам бессмысленные комментарии — кликайте по рожицам, чтобы их забанить. Постарайтесь забанить всех троллей!