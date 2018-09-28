Я угадаю Земфиру и «Иванушек» за 5 секунд! Нет, за три! Игра «Медузы» на знание главных клипов MTV

25 сентября российскому MTV исполнилось 20 лет. Это канал, который подарил нам «12 злобных зрителей», «Тачку на прокачку», концерт The Prodigy на Красной площади, Василия Стрельникова — а также видеоклипы, которые мы запомнили навсегда. Или не запомнили?

Как играть: Мы показываем вам отрывок из клипа, который крутили на MTV, а вы угадываете название песни или исполнителя. С каждым вопросом мы будем отнимать одну секунду от клипа. На первом вопросе мы дадим вам 10 секунд, а на последнем всего лишь одну.