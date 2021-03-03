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«Я политикой не интересуюсь», — скажет кто-нибудь из вас. «Спорим, что интересуетесь?» — ответим мы Политический тест «Медузы»

Часто в ответ на предложение обсудить какой-нибудь политический вопрос можно услышать фразу «Я политикой не интересуюсь». Судя по прошлогоднему опросу «Левада-центра», к политике равнодушна большая часть молодежи, живущей в России. Мы уверены, что на самом деле это не так — а вы многое знаете про российскую политику! Даже если ей «не интересуетесь». Спорим?

Как играть: Мы показываем утверждения, которые касаются политики, а вы отвечаете — верны они или нет.

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