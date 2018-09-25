Я ненавижу… Самообучающаяся игра «Медузы» про то, что мы все не любим делать, но делаем постоянно

Есть множество вещей, которые никто не любит делать: засовывать одеяло в пододеяльник, заполнять анкету на визу, вдевать нитку в иголку. Но насколько сильно мы все это ненавидим?

Перед вами будут возникать карточки с описанием разных неприятных действий. Вы должны расположить их по шкале ненависти. Вы увидите, сделали ли вы такой же выбор, какой другие читатели «Медузы», или ваш случай — особый. Алгоритм учится на ходу, так что «вес» карточек будет меняться в зависимости от вашего мнения и мнения других игроков.

Как играть: Перед вами три карточки с неприятными занятиями. И колода с еще десятью неприятными действиями. Ваша задача расположить новые карточки сообразно тому, насколько сильно вы это ненавидите. Просто перетяните карточку на соответствующее на шкале место. Если вы ненавидите эту вещь так же сильно, как другие — карточка встанет на место, и играть станет сложнее. Если вы оцениваете ее не так, как все — карточка исчезнет.