Вы знаете что-то о ГУЛАГе? Сможете показать лагеря на карте? Тест «Медузы»

14 мая Музей истории ГУЛАГа и Фонд Памяти открывают «Интерактивную карту ГУЛАГа» — это обновляемая база данных, посвященная системе исправительно-трудовых лагерей, действовавшей в СССР и за его пределами в период между 1918-м и 1960 годами. Карта позволяет изучить не только географию ГУЛАГа, но и проследить за его историей — узнать, в чем была специфика того или иного лагеря, где и в какой момент содержалось больше всего заключенных, каков был уровень смертности на лагерных производствах. По сути, это энциклопедия на карте, которую можно использовать как на школьных уроках, так и для профессиональных исследовательских работ. «Медуза» предлагает читателям пройти картографический тест и проверить свои знания об одном из самых важных и страшных явлений советского периода.