Вы — предприниматель в аду Данте. Сможете пройти все девять кругов? Игра «Медузы» о буднях бизнесмена

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Поздравляем, вы успешный предприниматель, и у вас собственное рекламное агентство! Но останавливаться на достигнутом точно не в ваших правилах. Новая цель — привлечь еще больше клиентов, оптимизировать все внутренние процессы и не ударить в грязь лицом перед контролирующими органами. Каждый этап роста бизнеса подобен кругам ада из «Божественной комедии» Данте Алигьери. Так что приготовьтесь к работе с тамошними обитателями: они могут подвести в любой момент.

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