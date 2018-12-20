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Вы поддерживаете политику Путина или нет? Точно? Давайте проверим на неочевидных вопросах! Игра «Медузы»

Россиян по политическим пристрастиям принято делить на две группы: тех, кто поддерживает Владимира Путина, и тех, кто критикует его. Но неужели нет тех, кто какие-то взгляды президента разделяет, а другие нет? Давайте проверим, на сколько процентов вы поддерживаете Владимира Путина. Все что для этого нужно — честно отвечать на вопросы.

P. S. Проверить высказывания Путина на ту или иную тему можно тут (но лучше после игры).

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Разработка — Алексей Прилепский, дизайн — Настя Яровая, продюсер — Юрий Сапрыкин-мл.