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Встаем, в школу пора! Нет, вам не ко второму! Попробуйте не оставить голову дома и найти ошибки в учебниках по разным предметам. Тест «Медузы»

Актера Киану Ривза обнаружили в украинском учебнике истории на снимке 1932 года. Чуть позже автор учебника написал в фейсбуке пост о том, что это был тест на внимательность. Также он сообщил, будто в одном учебнике из 1990-х портрет Октавиана Августа подписали Юлием Цезарем, но «это заметили и написали об этом ноль читателей». А что если Октавиан Август попадется вам — сможете отличить его от Цезаря? А с другими предметами проблем нет? Тогда найдите ошибки в учебниках по разным предметам.

Пойти в школу

Фото в анонсе: Владимир Смирнов / ТАСС / Vida Press