Всегда мечтали о собственном бизнесе? Вот вам игра-симулятор! Здесь все как в жизни — легко не будет

Жизнь предпринимателя похожа на родео, в седле остаются лишь самые смелые и находчивые. Ведь справляться с миллионом задач и принимать примерно столько же решений в подобных условиях — огромный труд. А вы сможете? Давайте проверим. Перед вами типичные ситуации из жизни каждого, кто открыл свое дело (и это еще не берем крайности!). Собрали их вместе с банком ПСБ, который выпустил для бизнеса специальную бизнес—карту. Вперед!

Начать игру

Сделано в продано! Этот тест не является спонсорской рекламой, это рекламный материал. Взаимодействие в рамках его подготовки и размещения не относится к спонсорской деятельности.