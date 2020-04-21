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Все стали эпидемиологами и точно знают, как бороться с коронавирусом. Вы бы как боролись? Может, как Китай? Как Швеция? Белоруссия? Сейчас узнаем!

Люди по всему миру продолжают спорить о том, какой сценарий карантина наиболее удачный. Некоторые считают, что опыт Китая — отличный пример, надо жестко все закрыть. Кому-то нравится пример Швеции — сторонницы легкого карантина. Может, надо делать постепенно, как в России? Или вообще не замечать коронавируса, как в Северной Корее? Давайте сыграем! Вы будете принимать меры, а мы скажем, какой тип карантина вам ближе.

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