Велкам ту Москоу! Простой тест «Медузы» на знание транслитерированного английского

Глава департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов заявил, что подготовит для таксистов, работающих на чемпионате мира по футболу, специальные англо-русские разговорники. «К примеру, они [таксисты] должны уметь рассказать иностранным туристам о тарифах, озвучить время поездки или наиболее короткий путь до нужного места», — сказал он. Пока департамент транспорта не выпустил официальный разговорник, «Медуза» предлагает проверить вам, насколько вы быстро и правильно сможете объясниться с иностранцами.

Как играть: У вас есть 45 секунд. Постарайтесь как можно быстрее подобрать пропущенные слова.