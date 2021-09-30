Ведерко мороженого или поспать? Тест о том, как вы справляетесь с трудностями

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Взрослая жизнь полна трудностей — это факт. Справляться с ними можно по-разному: например, взять внеочередной выходной и рвануть за город, с ног до головы обложиться сериалами или заручиться поддержкой близких. А как в сложных ситуациях действуете вы? Вместе с сервисом онлайн-занятий с психологами Zigmund.Online предлагаем пройти тест, в котором вам нужно ответить на один вопрос: как вы справляетесь с трудностями? В конце вы узнаете, насколько популярен ваш метод. Берем курс на ресурс!

Matthew Henry / Unsplash

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