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Партнерский материал

В новом году меня на работе ждет… Предскажите свое карьерное будущее сами!

На носу что? Правильно! А значит, время писать что? Да, цели на следующий год. Вместе с онлайн-школой дизайна Contented предлагаем поделиться своими ожиданиями от 2022-го, но не всеми, а только связанными с рабоче-карьерными делами.

Сделано в продано!

Jonathan Knepper / Unsplash

Партнерский материал