В 2022-м смартфоны подешевеют, а бриллианты подорожают? Проверяем, кто вы: финансовый оптимист или пессимист

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Иногда цены скачут, как газели в саванне, и предсказать их движение довольно сложно, но мы попробуем! В этом тесте, который мы сделали с мобильным оператором Yota, мы будем вам показывать финансовые прогнозы. Ваша задача — определиться, верите вы им или нет, а мы расскажем, как вы смотрите в будущее.

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