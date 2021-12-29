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В 2022-м смартфоны подешевеют, а бриллианты подорожают? Проверяем, кто вы: финансовый оптимист или пессимист

Иногда цены скачут, как газели в саванне, и предсказать их движение довольно сложно, но мы попробуем! В этом тесте, который мы сделали с мобильным оператором Yota, мы будем вам показывать финансовые прогнозы. Ваша задача — определиться, верите вы им или нет, а мы расскажем, как вы смотрите в будущее.

Фото: Shutterstock

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