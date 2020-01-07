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В 2010-м — рында, в 2019-м — снюс. Какие еще слова россияне узнали за десятилетие? Игра «Медузы» и «Яндекса»

С каждым годом ассоциируются какие-то особенные слова. В 2010-м году, когда в центральной России горели леса, а Москва была в дыму, все обсуждали, что такое «рында» (кто о ней вспомнит сейчас?). А в 2019-м в повестке «снюс» (кто о нем слышал раньше?). По просьбе «Медузы» аналитики «Яндекса» нашли популярные слова, значение которых россияне искали в разные годы прошедшего десятилетия существенно чаще, чем раньше. А мы — разобрали эти слова на буквы. Попробуйте собрать их заново (а заодно вспомнить, почему они появлялись в эти годы).

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