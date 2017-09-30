Успеете затормозить вовремя? Игра «Медузы» и Delphi для автомобилистов

Сложно представить нашу жизнь без автомобилей: в 2016 году россияне зарегистрировали в Госавтоинспекции более 56 млн машин. Каждый водитель знает, что один из важнейших навыков — умение сориентироваться на дороге и вовремя затормозить. Ошибка даже на пару секунд может обернуться большими неприятностями. Вместе с компанией Delphi, которая выпускает современные тормозные системы, предлагаем проверить вашу реакцию и водительские инстинкты.

Правила простые: увидев предупреждающий знак, вам нужно вовремя затормозить — так, чтобы автомобиль остановился как можно ближе к сигнальной линии. Тормозите кнопкой «пробел». Счастливого пути!