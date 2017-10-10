Угадайте, сколько это готовится? Тест «Медузы» и Elementaree

Готовка — процесс увлекательный, но порой слишком долгий. Мы предлагаем вам угадать, сколько времени в среднем занимает приготовление популярных блюд. Этот тест мы сделали вместе с сервисом Elementaree, который помогает приготовить их гораздо быстрее — на каждое уйдет примерно 15 минут. Это возможно благодаря EE.Fresh — технологии доставки мытых, нарезанных ингредиентов без химии и добавок, зато с рецептом-инструкцией. А в самом умном супермаркете Elementaree вы можете подобрать все необходимое — от полноценных ужинов до фруктовых наборов. Стоимость продуктов в Elementaree не больше, чем в обычном супермаркете. А на кухне и в холодильнике с ними всегда будет чистота и порядок.

Как проходить тест: мы показываем блюдо, а вы должны угадать, сколько по времени оно готовится, если продукты для него вы купили в обычном магазине, а не в Elementaree. Свой вариант нужно выставить на шкале и нажать «проверить». Тогда вы узнаете, насколько были близки к правде.