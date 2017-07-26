Тартар или пастрами? Угадайте блюдо по ингредиентам Тест «Медузы» и Williams Et Oliver для тех, кто любит готовить

В магазинах появляется все больше продвинутой кухонной техники и красивой посуды, правда, с виду не всегда понятно, для чего предназначены некоторые гаджеты и какую кастрюлю лучше выбрать для ризотто. Вместе с сетью магазинов посуды и кухонной техники Williams Et Oliver мы придумали тест на знание популярных блюд из разных кухонь мира. Проверьте, справитесь ли вы с их приготовлением и какая посуда для этого нужна.