Стань великим футболистом и не обанкроться Игра «Медузы» и Visa к Кубку Конфедераций FIFA 2017

Футбол — самый популярный спорт в мире. Для миллионов болельщиков это любимое зрелище, а для игроков — профессия, тяжелый труд и борьба за гонорары. В этой игре, которую придумала «Медуза» вместе с официальным партнером FIFA — компанией Visa к розыгрышу Кубка Конфедераций FIFA 2017 в России, вам предстоит не только стать великим футболистом, но и правильно управлять своими деньгами, чтобы выйти на пенсию не только любимчиком фанатов, но и состоятельным человеком. Поставьте себя на место футболиста и проверьте, хватило бы вам финансовой смекалки в этой профессии.