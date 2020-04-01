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Стало известно, как будут считать налог на доход по вкладам. Подсчитайте, сколько возьмут с вас

Владимир Путин для борьбы с коронавирусом решил ввести налог на доход с вкладов свыше миллиона рублей. Именно так он это и анонсировал, так его слова передал Дмитрий Песков, по такой формуле мы сделали первый калькулятор. Когда его слова оформились в законопроект, выяснилось, что все немного хитрее. Новый калькулятор позволит прикинуть, сколько вам придется заплатить. Обратите внимание, иногда получается так, что заплатить налог придется, даже если сумма вклада меньше миллиона рублей.

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