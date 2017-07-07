Солнышко мое, вставай! Разгоните тучи над вашим городом: игра «Медузы»

Во многих городах России погода этим летом совсем поломалась — только москвичи перестали жаловаться на постоянные ливни, как тут же затопило Нижний Новгород. Помогите солнцу наконец выйти из-за облаков!

Как играть: ваша задача — освободить как можно больше клеточек от плохой погоды. Двигайте тучи, молнии, ливни и туманность так, чтобы получилось три в ряд по горизонтали или вертикали. Чтобы перейти на следующий день, надо набрать определенное количество очков; они указаны над игровым полем.