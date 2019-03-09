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Сможете закинуть блин на картину Куинджи? А на шпили Солсберийского собора? Масленичная игра «Медузы»
Масленичная неделя подходит к концу, а блинов полон холодильник. Часть можно отдать родственникам и друзьям, часть съесть самому, но что делать с оставшимися? Правильный ответ — закинуть их на картину Куинджи, на питерский сугроб или на рабочую сторону Юрия Дудя (а почему бы и нет!). Но не каждый справится с этой задачей.
Фото: Shutterstock.com; Space X; The Coca-Cola Company; Guillermo Arias / AFP / Scanpix / LETA