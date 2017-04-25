Сможете распознать зашифрованное сообщение? Игра «Медузы»

Понятие частной переписки меняется — теперь взломать и перехватить вашу почту и сообщения в мессенджерах могут и хакеры, и спецслужбы. Чтобы этого не произошло, свою переписку надо шифровать (как это делать, читайте тут). Но ведь любой шифр надо уметь расшифровать! «Медуза» взяла несколько простых шифров и оставила для читателей важные сообщения. Сможете отгадать, что мы написали? Вставляйте раскодированное сообщение под картинкой, проверяйте себя и двигайтесь дальше.