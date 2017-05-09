Сможете ли вы найти ошибки в текстах о Второй мировой войне? Фактчек «Медузы»

Умение проверять источники — одно из самых важных умений в современном мире, когда информации много, но далеко не вся она качественная. Особенно это касается истории. «Медуза» предлагает читателям провести небольшой эксперимент и попробовать проверить три наших небольших текста, которые только на первый взгляд кажутся полностью корректными. Вам нужно проверить не все, а только выделенные фрагменты. И помните: Википедия — не самый надежный источник.