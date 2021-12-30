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Сможете избавиться от пятен без последствий для гардероба? Игра о стирке

Белая футболка порозовела, а свитер уменьшился на пару размеров? Барабан стиральной машины превращается в рулетку, если не соблюдать правила. А вы умеете стирать так, чтобы одежда не портилась? Узнайте с помощью нашего теста: каждый неправильный ответ будет сокращать жизнь вещей. Мы придумали его вместе с компанией Miele, которая производит бытовую технику, в том числе стиральные и сушильные машины. Загружаем барабан!

Сделано в продано!

Партнерский материал