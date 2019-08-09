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Сколько я живу при Путине? Калькулятор «Медузы»

Президент России Борис Ельцин 9 августа 1999 года назначил директора ФСБ Владимира Путина исполняющим обязанности премьер-министра страны — и назвал его своим преемником. Следующие 20 лет Путин непрерывно занимал один из двух главных постов в стране. И продолжит занимать еще почти пять лет, до окончания нынешнего президентского срока (четвертого в его карьере). А какая часть вашей жизни прошла при Путине? Введите вашу дату рождения — и узнаете.

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