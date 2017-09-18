Сколько сора вы готовы вынести из избы? Тест «Медузы» на справедливость, лояльность и солидарность

В последнее время ощущение, что все со всеми ссорятся — как в международной политике, так и в ленте фейсбука — только усиливается. Одни призывают объединяться и не обращать внимание на мелкие разногласия, другие — отстаивать свое мнение до конца и противостоять «чужим» всеми силами. Как показал подкаст «Медузы» «Дело случая», простого рецепта, по которому можно определить грань между солидарностью и лояльностью, нет. Но все-таки давайте попытаемся с помощью этого теста.