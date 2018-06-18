Сколько мне осталось до пенсии Простейший калькулятор «Медузы»

Российское правительство решилось на непопулярную меру и анонсировало повышение пенсионного возраста. На ближайшие годы объявлен переходный период, то есть этот возраст будет увеличиваться постепенно. Хотите понять, когда у вас начнется пенсия? Вот простейший калькулятор: вводите свой пол и год рождения, и получается год выхода на пенсию.

Внимание! Если вам положена досрочная пенсия (бывает и такое), калькулятор будет работать некорректно.