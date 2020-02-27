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Шнур или Валерия? Неполитический тест «Медузы» Маленькие часики смеются, тик-так! Да-да, тест на время!

Сергей Шнуров вступил в Партию роста. Вслед за ним продюсер Иосиф Пригожин заявил, что его жена певица Валерия возглавит свою политическую партию «Сильные женщины». Но мы же знаем Сергея Шнурова и Валерию в первую очередь как артистов, а не политиков. Ведь знаем? Тогда задача такая: мы показываем вам строчку из песни, а вы угадываете исполнителя.

Главное — ни о чем не жалеть. И любить просто так! Тик-так…

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Фото: ТАСС / Scanpix / LETA; ТАСС / Vida Press; Коммерсантъ; Shutterstock.com