Начало учебного года — испытание для любого родителя. Даже если вы и ваш ребенок обожаете свою школу, впереди непростое время: вставать рано, домашних заданий много, разговоров с учителями еще больше, проблем в школе — предостаточно. «Медуза» предлагает читателям потренироваться и постараться протянуть первую четверть, не потеряв много времени и не испортив настроения. Спойлер: не потерять времени у вас точно не получится, но старайтесь хотя бы не потерять его слишком много!

Как играть: По условиям игры у вас двое детей, один ходит в школу, другой в детский сад. Еще у вас есть работа. И чат в «Вотсаппе». И самый обычный класс в самой обычной школе. Выбирайте ответы, которые считаете правильными, — и постарайтесь, чтобы вашего ребенка из школы не выгнали.