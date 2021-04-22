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Религиозная группа «Благородный Орден Дьявола» или общество темных старейшин «Душа ангела»? В России пачками запрещают организации — или объявляют их «иноагентами». Попробуйте понять логику властей

Как российские власти борются с любой политической и гражданской активностью в стране? Объявляют организации «иностранными агентами» — или просто запрещают их. Если посмотреть на списки таких организаций, логику властей понять непросто — под раздачу может попасть буквально кто угодно. А мы еще усложнили задачу: взяли несуществующие организации и перемешали их с реальными «экстремистами» и «иноагентами» (ну, по мнению властей, конечно). Попробуйте теперь разобраться, кого власти действительно преследуют в России — а кого мы попросту выдумали.

Этот тест «Медуза» придумала вместе с правозащитным центром «Мемориал» — он, конечно, тоже признан в России «иноагентом». Узнать подробнее о его работе и поддержать можно здесь.

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